Juventus, Alex Sandro continua a lavorare a parte: ecco cosa filtra

Juventus, Alex Sandro continua a lavorare a parte in vista della gara di domenica che vedrà i bianconeri affrontare il Frosinone.

La Continassa, luogo di allenamento della Juventus. Si avvicina una gara particolarmente importante e ‘scivolosa’ per la formazione di Massimiliano Allegri. Il Frosinone come l’Empoli e l’Udinese. Gare dove la Juventus ha tutto da perdere.

Il problema è che la Juventus ha già perduto abbastanza, sia in termini di partite che di punti. I canarini di Eusebio Di Francesco sembrano essere la ‘vittima sacrificale’ per il rilancio della Vecchia Signora. Allegri non si fida del Frosinone, e non solo del Frosinone.

Vuole comprendere fino a che punto la sua Juventus si sia sgonfiata dopo la sconfitta prevedibile, ma per certi versi scioccante, patita a San Siro contro l’Inter. Il tecnico livornese osserva i suoi ragazzi per valutare le loro condizioni. Fisiche e psicologiche.

Massimiliano Allegri medita cambiamenti. Forse anche tattici.

Un allenamento, quello odierno, dedicato specificamente alla tattica dove l’esterno sinistro brasiliano, Alex Sandro, ha lavorato a parte a causa di un affaticamento. Alla Continassa, però, paiono fiduciosi sul suo pieno recupero per domenica.

Per quanto riguarda gli altri due brasiliani del pacchetto difensivo bianconero, Danilo sarà assente a causa dell’infortunio patito a Verona, mentre proprio la gara contro gli scaligeri ha permesso a Bremer di scontare il suo turno di squalifica. Pertanto sarà a disposizione.

Per domani mattina è previsto un nuovo allenamento per i bianconeri e chissà che non si riesca a scorgere qualche novità ‘tattica’. Chissà se Allegri schiererà davvero la squadra con il tridente offensivo e se sarà l’occasione giusta per vedere Alcaraz in campo fin dall’inizio.

L’argentino scalpita. Ha voglia di mostrare le sue qualità. Allegri vuole, però, ‘scollinare’ questa crisi di gioco e di risultati. Poi, con la tranquillità, sarà più facile dare spazio a tutti, e magari mettere anche da parte un po’ di cortomusismo.