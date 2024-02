Metà Juventus e metà Napoli: la confessione spiazza i tifosi

Juventus, il cambio di rotta improvviso ha spiazzato i tifosi: ecco perché all’improvviso ha cambiato idea.

Lei dice che è stato un Mondiale assurdo. La verità, però, è che quest’aggettivo rende solo in parte l’idea. Non esprime a pieno ciò di cui è stata capace, quanto grandi siano state le imprese su cui ha messo la sua firma. E dire che sembrava pure non fosse iniziato sotto una buona stella, pensate un po’.

Ma Lisa Vittozzi ce l’ha fatta, alla fine, a salire sul tetto del mondo. A Nove Mesto si è assicurata 4 medaglie ed è diventata campionessa mondiale nell’Individuale. Il biathlon è la sua specialità, eppure non è il suo solo amore. Chi ancora la conosce poco non saprò, per esempio, che prima ancora di innamorarsi della disciplina che l’ha resa celebre in tutto il mondo sognava di giocare a calcio. Lo ha fatto, per un po’, salvo poi decidere di dedicarsi allo sport invernale. Se la cavava anche nel tennis, tant’è che, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del campione del momento.

Ci riferiamo a Jannik Sinner, ovviamente, reduce da un Atp 500 vinto a sole tre settimane di distanza dal trionfo allo Slam australiano. “Mi ha colpito la persona – ha detto Lisa a proposito del suo “collega” altoatesino, che come lei ama sciare – guarda sempre dritto all’obiettivo, non al contorno. Sa quello che vuole, è umile, pacato ed educato. Mi ha emozionato tanto la finale di Melbourne”.

Juventus che passione, ma il Napoli…

Ironia della sorte, pure Sinner, come la Vittozzi, giocava a calcio, un tempo. Sciava pure, ma aveva poi deciso di seguire la sua passione per il tennis e di trasferirsi a Bordighera, alla corte di Riccardo Piatti.

Entrambi continuano a coltivare, ovviamente, l’amore per il pallone. E indovinate un po’ per chi batte il cuore della campionessa che il pubblico ha ribattezzato Monna Lisa Smile? Sì, proprio per lei, per la Vecchia Signora. Almeno a metà. Già, perché la sua fede, stando a quello che ha raccontato al quotidiano sportivo, da qualche tempo a questa parte vacilla un po’.

“Oggi mi piace guardare la Champions League – ha ammesso la Vittozzi, dopo aver rivelato di aver sognato, per un po’, di essere una stella del calcio azzurro – Sono juventina, ma da due anni se devo tifare un’italiana scelgo il Napoli. Mio papà è napoletano…”. Anche se in fondo, si sa, il primo amore non si scorda mai…