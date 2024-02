Oltre 30 milioni di euro: affare Juve-Bayern, si chiude il sipario

Aggiornamenti di calciomercato riguardo l’affare Juventus Bayern Monaco. Il calciatore è pronto a partire per 30 milioni, ecco tutti i dettagli.

C’è una voce che riguarda il centrocampista che è finito nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Giuntoli sta accelerando per definire già da adesso l’operazione, in modo da anticipare anche l’eventuale concorrenza.

Rivoluzione Juve a centrocampo. E’ questo il mantra di Giuntoli che, a fine stagione, dovrà rifare completamente il reparto nevralgico dei bianconeri. Oltre a Pogba, è previsto anche l’addio di Adrien Rabiot che – senza rinnovo – può salutare a parametro zero la Juventus. Ecco perché Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato ed ha già individuato alcuni rinforzi di spessore che dovranno sostituire al meglio i partenti.

Juventus: nuovo acquisto dal Bayern Monaco, i dettagli

Leon Goretzka sa che i suoi giorni in Germania sono contati. Arrivano nell’estate del 2018 al Bayern, il calciatore nonostante un contratto fino al 2026 è finito nella lista dei cedibili per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il prezzo è già stato fissato dal Bayern Monaco che vuole almeno 30 milioni di euro.

Giuntoli lavora sotto traccia per portare alla Juventus Leon Goretzka. Il centrocampista è un altro nome nella lista dei bianconeri che, la prossima estate, rivoluzioneranno la squadra con alcuni innesti di qualità.

Il valore di mercato di Goretzka è di 40 milioni, ma si vocifera che l’operazione non supererà i 30. Pagare questa cifra potrebbe essere conveniente ma considerando che in questa stagione ha giocato 1.849 minuti in 26 partite e ha contribuito con 2 gol e 5 assist, potrebbero considerare anche una cifra inferiore per abbassare le pretese del Bayern Monaco.