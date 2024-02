Campionato sotto choc: rinvio UFFICIALE della gara, cambia il programma settimanale

Campionato sotto choc e rinvio ufficiale del match. Le società hanno trovato insieme una soluzione. Ecco la decisione UFFICIALE

Quello che è successo nella serata di ieri a Valencia ha sconvolto la Spagna e non solo. L’incendio divampato in un palazzo ha distrutto famiglie. E molti sogni. E questo ovviamente ha toccato anche la squadra della città.

Il Valencia infatti ha chiesto al Granada, perché turbato da quello che era successo, il rinvio della partita del massimo campionato spagnolo che inizialmente era in programma domani, sabato 23 febbraio. Non c’erano le condizioni per scendere in campo dopo una tragedia di tali dimensioni e il Granada, capendo la situazione ovviamente, ha accordato questo slittamento della partita. Il buon senso in questo caso è prevalso su tutto quello che è il contorno e su tutti quelli che sono gli interessi economici della Liga e di tutti i reparti che girano intorno ad una partita del massimo campionato. Giusto così. Aggiungiamo noi. C’è sempre un limite a tutto.