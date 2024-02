Terremoto Juventus, via Allegri e cinque calciatori: ecco cosa sta succedendo

Per la Juventus è arrivato già il momento di iniziare a pensare al futuro, ci saranno delle decisioni importanti da prendere.

La missione della formazione di Max Allegri è chiara, è quella di riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League. Svanito il sogno di poter lottare per lo scudetto, adesso bisogna concentrarsi sulla difesa della seconda piazza, comunque un piazzamento di tutto prestigio.

Nel mentre la società deve iniziare a porre le basi affinché la squadra possa essere potenziata, garantendo un futuro radioso ad un club che vuole tornare a primeggiare nel mondo. Impresa non semplice, ma è anche per questo motivo che è fondamentale riuscire a qualificarsi per la Champions. Perché è anche con quei soldi che si potrà pensare all’arrivo di volti nuovi, indispensabili per rinnovare e ringiovanire l’organico.

Juventus, se lascia Allegri possibile rivoluzione in rosa

E’ chiaro però che le mosse di mercato della Juventus saranno dettate anche dalla decisione più importante che la dirigenza dovrà prendere, quella legata alla panchina. Allegri ha ancora un altro anno di contratto ma nel corso dell’estate non sono da escludere dei cambiamenti, sono ormai settimane che vanno avanti i rumors sul futuro del tecnico livornese.

Il portale calcionow.it ha fatto il punto della situazione ipotizzando un cambio in panchina. Qualora Allegri lasciasse la Juventus ci sono cinque giocatori che difficilmente si vedrebbero nella squadra del prossimo anno. In primis Alex Sandro, ormai vicino alla scadenza del contratto. Ci sarà da fare cassa ed ecco dunque che ci sono diversi calciatori che potrebbero fruttare delle cifre importanti. Come Bremer, ad esempio, valutato 70 milioni di euro. Ma nella lista dei partenti ci sarebbero anche Kean e Iling Junior. Senza dimenticare un Soulè il cui valore è cresciuto a dismisura nel corso di questa stagione e che piace soprattutto in Premier League.