Clamoroso affare Juventus-Napoli: Chiesa pedina di scambio

Chiesa pedina di scambio, ecco, di seguito cosa potrebbe succedere nella trattativa. I dettagli del potenziale affare.

La stagione attuale del Napoli, considerata una delle più difficili dell’era De Laurentiis, continua a suscitare poche gioie e molte delusioni tra i tifosi. Anche la recente serata di Champions League è andata in archivio con un lampo di Osimhen, ma la qualificazione ora si presenta complicata da giocarsi a Barcellona. Di conseguenza, l’attenzione della squadra è sempre più concentrata sulla rifondazione che si prospetta per giugno, rifondazione alla quale si sta già lavorando.

Sebbene la Champions League sembri ormai lontana e la qualificazione al Mondiale per Club sia incerta, il mercato estivo sarà comunque cruciale per il Napoli. Il club partenopeo, finanziato anche grazie ai 130 milioni di euro incassati con la cessione di Osimhen e ad altri 40-50 milioni provenienti da altre cessioni, dovrà affrontare alcune decisioni importanti. Tra queste, il destino di Osimhen sembra essere segnato, con il Chelsea che si è fatto avanti con una controsorpasso nei confronti del PSG per assicurarsi il giocatore. Tuttavia, il Napoli otterrà comunque la cifra desiderata. Altri giocatori in uscita includono Meret, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui, Simeone e Raspadori, di cui quest’ultimo attira l’interesse della Juventus.

Scambio Raspadori-Chiesa: suggestione tutta azzurra

Si parla di un possibile scambio con la Juventus che coinvolgerebbe Federico Chiesa, ma De Laurentiis sembra restio a questa operazione. Il presidente del Napoli non vuole fare una minusvalenza su Raspadori, che è stato acquistato per 35 milioni di euro e ora viene valutato non meno di 30 milioni.

Per quanto riguarda il futuro della squadra, alcuni giocatori sono considerati punti fermi nell’undici titolare attuale e in quello che verrà, tra cui Di Lorenzo, Lobotka e Anguissa. La ricerca di rinforzi è in corso, con un occhio di riguardo per Zirkzee del Bologna, che potrebbe essere l’erede scelto di Osimhen.