Valutazioni in corso da parte della Juventus che ha la possibilità di cedere, a cifre mastodontiche, il giovane talento del suo vivaio.

Asta furibonda per prendere il giocatore, che può lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Giuntoli si sfrega le mani ed è pronto a rimpolpare le casse del club e mettere a segno una super plusvalenza che può portare in bianconeri altri talenti e campioni del calcio europeo e non solo. Ecco tutti i dettagli su questa proposta da parte del Paris Saint Germain, disposto a mettere sul piatto tanti soldi per convincere la Juve a lasciar partire il calciatore.

Dean Huijsen è finito nella lista del Psg. Il talento di proprietà della Juventus, attualmente in prestito alla Roma, nell’ultimo turno di campionato ha messo a segno un super gol contro il Frosinone. L’esultanza alla Cristiano Ronaldo ha catturato su di sé tutta l’attenzione. Adesso ci sono altre società pronte a prenderlo dalla Juventus per il prossimo calciomercato.

Calciomercato Juventus, due big su Huijsen: ecco la posizione di Giuntoli

Arrivato in prestito secco dalla Juventus, su indicazione di Mourinho, Huijesn ha avuto spazio tra le fila dei giallorossi. Dopo un avvio choc, con l’errore nella partita di Coppa Italia nel derby che ha portato all’eliminazione della Roma, il giovane calciatore s’è riscattato ed è riuscito a convincere anche De Rossi che gli ha dato fiducia. Contro il Frosinone è arrivata la prima rete con un super gol che ha fatto il giro del web. Su di lui gli occhi di alcune big d’Europa, tra cui anche il Psg che è entrato nella lista delle pretendenti per acquistare Huijsen nel prossimo calciomercato.

Secondo quanto riportato da Asromalive.it, Atletico Madrid e Psg vogliono prendere dalla Juventus Dean Huijsen. Il calciatore, classe 2005, è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. E’ uno di quei profili che potrebbe fare a caso di qualunque big, ecco perché la Juventus prima di cederlo ci penserà non una ma cento volte. Forte del contratto, con scadenza a giugno 2028, i bianconeri difficilmente lo lasceranno partire. Anche se, davanti ad una proposta vicina ai 40 milioni, Giuntoli potrebbe farci un pensierino. Intanto, in Europa altri top club lo seguono con attenzione. Oltre ad Atletico Madrid e Psg, alla lista delle pretendenti ci sono anche: Manchester United, Borussia Dortmund, Lipsia e Tottenham. Da escludere, invece, una permanenza alla Roma di Huijsen che difficilmente proseguirà la sua esperienza in giallorosso.