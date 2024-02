Rabiot non firma, doppio colpo Juventus: spesa complessiva da 85 milioni

Calciomercato Juventus, il rinnovo contrattuale del francese è sempre più distante e Giuntoli è pronto a piazzare il doppio colpo da 85 milioni

Più passa il tempo e più diventa difficile immaginare un Rabiot ancora in maglia bianconera anche il prossimo anno. Anche se i rapporti tra il giocatore e la società – ma soprattutto con Allegri – sono ottimi, si inizia a pensare al peggio con un addio che è quasi scontato arrivati a questo punto della stagione.

Non che sia finita ma per il momento tutte le indicazioni portano ad un addio, che potrebbe essere anche abbastanza clamoroso dopo il rinnovo di un solo anno con i bianconeri. Il futuro di Adrien potrebbe anche essere collegato a quello di Massimiliano Allegri che non è sicuro di rimanere anche il prossimo anno dentro la Continassa, e in tutto questo secondo la Gazzetta dello Sport Giuntoli starebbe cercando già di trovare una nuova idea, una nuova doppia carta da giocarsi. Per un investimento che potrebbe essere di quasi 85 milioni euro o giù di lì.

Ederson e Ferguson, doppia idea Giuntoli

Oltre Koopmeiners, un altro obiettivo bianconero per la prossima estate, le altre due idee che questa mattina vengono messe nero su bianco sul giornale rosa sono quelle che portano a Ederson, sempre dell’Atalanta e Ferguson, il capitano del Bologna quarto in classifica che sta incantando nel corso di questa prima parte di stagione.

Servono tanti soldi, e se non sono 85 milioni poco ci manca visto che le richieste saranno in ogni caso abbastanza alte sia dei nerazzurri (che non hanno problemi economici) sia dei rossoblù che sognano la Champions League. Ma per tornare a vincere serve investire, il Ds questo lo sa bene.