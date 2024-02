Juventus, ansia Mckennie: costretto ad uscire per problemi alla spalla

Juventus, Mckennie è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco a causa di un sospetto problema alla spalla. Condizioni da valutare.

Fino alla fine. Grazie ad una zampata nel finale di Daniele Rugani la Juventus è riuscita a battere il Frosinone, ritornando contestualmente alla vittoria un mese dopo l’ultimo successo. Nonostante una prova assolutamente scialba, Max Allegri può sorridere se non altro per i tre punti; meno per la prestazione dei suoi ragazzi e per gli infortuni di Mckennie e Rabiot.

A pochi minuti dal triplice fischio, già costretto al cambio forzato per il problema accusato da Rabiot, Allegri è stato costretto a sostituire anche Weston Mckennie. Il texano è uscito dal campo claudicante: sospetto problema alla spalla per il centrocampista, che prima di lasciare il campo aveva perso un pallone sanguinoso in uscita, sul quale però era riuscito a mettere una pezza in extremis. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità concrete sulle sue condizioni.