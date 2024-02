Formazioni ufficiali Juventus-Frosinone, Chiesa-Vlahovic in attacco: la scelta su Alcaraz

La Juventus vuole tornare a vincere e cercherà di sfruttare il fattore campo contro il Frosinone degli ex

All’Allianz Stadium domenica alle 12:30 la Juventus scende in campo contro il Frosinone degli ex Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge.

Tre giocatori di proprietà della Juve che a Torino cercheranno di mettersi in mostra. All’andata ci si attendeva una prova importante da parte loro ma la scena allo Stirpe se l’è presa Kenan Yildiz che proprio in quella occasione aveva segnato il suo primo gol in Serie A alla prima da titolare in bianconero. Il gioiello turco partirà dalla panchina. Massimiliano Allegri è ha scelto la coppia che aveva trovato una perfetta sintonia a inizio stagione, quella composta da Chiesa e Vlahovic. Torna a disposizione anche Mattia De Sciglio, pupillo del tecnico livornese. Per il Frosinone è un momento di altrettanta crisi, viste le tre sconfitte consecutive contro Milan, Fiorentina e Roma in cui ha subito ben 11 gol, realizzandone appena 3.

Juventus-Frosinone: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Brescianini, Mazzitelli, Zortea; Soulè, Cheddira, Harroui.

Scelta fatta dunque per Allegri, che manda in campo Chiesa al fianco di Vlahovic. Rugani parte titolare in difesa al posto di Danilo, a centrocampo non ci sarà Alcaraz dal primo minuto. McKennie gioca interno con Cambiaso e Kostic come esterni.