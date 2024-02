Non solo Felipe Anderson: nuovo colpaccio Juventus Capitale

Non solo Felipe Anderson, gli occhi di Cristiano Giuntoli nella capitale si concentrano su un altro profilo ‘romano’. Di chi si tratta?

Gli obiettivi da raggiungere sul campo sono ben precisi. Qualificazione alla prossima Champions League e la conquista della Coppa Italia non sono in discussione.

In sede di mercato gli obiettivi sono come le nuvole, vanno, vengono, scompaiono salvo poi ritornare prepotentemente in auge. La prossima Juventus ha più punti interrogativi che certezze, dal momento che anche le poche certezze, apparentemente intoccabili, potrebbero, al prezzo giusto, partire come e prima dei sacrificabili già individuati.

Se è vero che tutti i reparti saranno toccati dalla piccola-grande-rivoluzione che ha in testa Cristiano Giuntoli, un’attenzione particolare verrà posta sulle corsie esterne. L’unico acquisto estivo della Juventus, Timothy Weah, dopo una partenza al fulmicotone dove sembrava potesse rappresentare un crack, si è invece trasformato in un piccolo flop.

Sulla corsia opposta, Filip Kostic, non ha ripetuto le brillanti prestazioni della passata stagione, anche perché spodestato dall’ottimo Andrea Cambiaso, e sembra anche lui sul piede di partenza. A destra, così come a sinistra, la Juventus è alla ricerca di esterni di qualità da affiancare allo stesso Cambiaso.

Non solo Felipe Anderson

Questo sempre che la società bianconera, e lo stesso calciatore di Genova, resistano alle lusinghe del Real Madrid.

Per quanto riguarda gli esterni Roma sembra una città intrigante per Cristiano Giuntoli. La sponda laziale offre una ghiotta opportunità rappresentata da Felipe Anderson, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Valutazioni a tal proposito sono in corso.

Attraversando, però, il Tevere ecco che la sponda romanista offre un’altra occasione che potrebbe essere colta al volo. Il nome non è nuovo per la Juventus poiché trattasi di un profilo che la maglia bianconera l’ha già indossata: Leonardo Spinazzola.

Terzino in grado di coprire ambedue le fasce, Leonardo Spinazzola, classe 1994, è stato uno dei protagonisti assoluti del miracolo dell’Italia Campione d’Europa nel 2021. L’esterno azzurro è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare alla Juventus a parametro zero.

Esattamente questa condizione intrigherebbe Cristiano Giuntoli anche se su Spinazzola pende sempre la spada di Damocle rappresentata dalle sue condizioni fisiche che non assicurano certo un suo utilizzo in maniera costante e continuativa.

La Juventus osserverà il suo finale di stagione e poi deciderà il da farsi. Senza fretta, ma magari prima che giungano gli arabi che, da tempo, sono sulle sue tracce.