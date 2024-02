Futuro in Serie A: Zidane ha finalmente vuotato il sacco

Futuro in Serie A: parla Zidane. E’ sempre un’emozione incontrare, ed ascoltare, l’ex fuoriclasse della Juve e della nazionale francese.

Per il tifoso della Juventus sono i giorni dei forti contrasti. Una vittoria sofferta con il Frosinone e le polemiche accese sul futuro di Massimiliano Allegri. Sono giorni, e settimane, che hanno cancellato repentinamente, e bruscamente, qualsiasi sogno di gloria.

Sono i giorni dove al cinema campeggia la locandina di un docufilm intitolato Adesso vinco io, dedicato ad una delle più grandi leggende della storia bianconera: Marcello Lippi. Una pellicola che ripercorre la straordinaria carriera del tecnico viareggino, colui che l’Avvocato Agnelli ha definito: “Il miglior prodotto di Viareggio dopo Stefania Sandrelli“.

L’Avvocato Agnelli, Marcello Lippi, la Juventus campione d’Europa e del Mondo. Una squadra straordinaria capace di imprese che sono impresse nella memoria di chi ha avuto la fortuna di viverle in diretta.

Ricordare oggi quella Juventus e quel gruppo straordinario che partiva dalla proprietà, gli Agnelli. l’Avvocato Gianni ed il Dottor Umberto, per passare a Marcello Lippi ed infine alla componente più importante, ovvero i giocatori, procura dolore vedendo la Juventus di oggi.

Futuro in Serie A: parla Zidane

Da quel ‘consesso’ di campioni, difficilmente replicabile, Marcello Lippi ne ha tirati fuori due dal copioso mazzo. Secondo il tecnico di Viareggio sono i migliori giocatori che lui abbia allenato: Alessandro Del Piero e Zinedine Zidane.

Figure imponenti che procurano emozioni soltanto a battere le lettere dei loro nomi sulla tastiera. Il fuoriclasse francese non poteva certo mancare all’evento dedicato alla presentazione del docufilm su Marcello Lippi.

Un ‘immersione profonda in anni indimenticabili. Anni che hanno segnato la crescita di Zidane prima come uomo e poi come fuoriclasse del calcio. In ambedue gli ambiti fondamentale è stata la presenza di Marcello Lippi.

“E’ stato il mio allenatore, soprattutto mi ha fatto venire alla Juve. E’ il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare, perché alla fine non era facile per lui“, queste le sue parole riportate da gianlucadimarzio.com.

Ma quale il futuro dell’indimenticabile campione della Juventus. Possibile, prima o poi, un approdo su una panchina di Serie A?: “Perché no, può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo però sicuro che un’altra volta in panchina mi piacerebbe“.

L’Avvocato Agnelli, Marcello Lippi, Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane. C’era una volta la Juventus che dominava il mondo…