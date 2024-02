Nuovo Campione d’Europa alla Juventus: “proposta” UFFICIALE

Calciomercato Juventus, un nuovo campione d’Europa per i bianconero. La proposta ha i crismi dell’ufficialità visto chi lo ha detto

Diciamocelo chiaramente: lui è stato accostato sempre alla Juventus nel corso degli ultimi anni. E non sappiamo se i bianconeri lo hanno trattato davvero o meno. Di certo c’è una cosa, che dalle parti della Continassa non si è mai visto. Ma questo non significa che non potrebbe succedere magari chissà, anche la prossima estate.

Un nuovo campione d’Europa per la Juventus. Almeno fino alla prossima estate quando l’Europeo ci sarà di nuovo, in Germania, con gli azzurri che cercheranno di difendere il titolo conquistato nella notte di Londra a Wembley. Sì, perché rispondendo al sondaggio di calciomercato.it, ha parlato Joao Santos, agente di Jorginho, il centrocampista adesso all’Arsenal dopo un passato al Chelsea. E andiamo a vedere insieme quello che ha detto.

Calciomercato Juventus, le parole dell’agente di Jorginho

“Lo vedrei bene alla Lazio con mister Sarri o alla Juventus con il grande direttore Giuntoli. Ma anche al Napoli con Calzona. Inter e Milan sono due grandi club, mentre la Roma non è mai stata un’opzione”. Andando a vedere quello che al momento sta succedendo al Napoli, ci sentiamo di escludere quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Così come ci sentiamo di escludere un passaggio alla Lazio, soprattutto perché Sarri e Lotito al momento sono ai ferri corti.

Rimane la Juventus quindi – che forse di un regista avrebbe bisogno visto che Locatelli continua a non convincere nessuno – e le milanesi, che però in quelle zolle sono coperte. Insomma, l’amo è stato lanciato, sta al direttore Giuntoli capire se ci sono i margini di una manovra.