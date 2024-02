Si ritira dal campionato italiano: adesso è ufficiale

By

Ribaltone nel campionato italiano con una squadra che si è ufficialmente ritirata. Ecco tutti i dettagli sui motivi che hanno portato al dietrofront del club.

Cambia la classifica del campionato italiano. Dopo la notizia del ritiro della squadra, la Federazione ha già preso una decisione riguardo i risultati precedenti ottenuti dal club che saranno azzerati.

Termina con il ritiro del club una delle pagine più brutte della storia recente del calcio italiano. Una situazione assurda che ha portato all’inevitabile dietrofront del club che ha deciso di ritirarsi dal campionato italiano. Il club ha annullato i prossimi impegni della squadra che lo scorso weekend ha disputato l’ultimo match. Adesso i risultati saranno annullati con la classifica del campionato che sarà stravolta.

Annuncio ufficiale: una squadra si ritira dal campionato

A renderlo noto il Comitato Regionale Lazio che ha informato i tifosi riguardo il ritiro dal campionato di Promozione girone B dell’Us Viterbese 1908. Dopo l’ammissione in sovrannumero del club laziale, avvenuto ad agosto, la squadra del presidente Marco Arturo Romano non è riuscita a concludere la stagione. Ciò ha portato al ritiro con il club che non farà più parte del campionato di Promozione laziale: tutte le sfide della Viterbese saranno annullate con la classifica che subirà un cambiamento.

Zero speranze per l’Us Viterbese che si è ufficialmente ritirata dal campionato. Da qualche mese i tifosi avevano iniziato ad abbandonare la squadra per sposare il progetto dell’altra squadra di Viterbo ovvero la Favl Cimini Viterbo, considerata più solida.

Alla fine è arrivata la conferma da parte del Comitato Reginale Figc Lazio che ha cancellato i prossimi impegni del club laziale. Il regolamento prevede che, a seguito di un ritiro della squadra di calcio, tutti i punti conquistati dalle avversario della Viterbese sono azzerati. Cambia, dunque, la classifica del campionato di Promozione Lazio girone B avendo annullato tutti i risultati dei club contro la Viterbese.

Questa la nuova classifica con il Monterotondo al primo posto con 50 punti e a seguire il Rieti a 48 che deve ancora recuperare due match. Al terzo posto c’è il Fiano Romano a 40.