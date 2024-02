Disertano la Juventus, non si vede nessuno: comunicato UFFICIALE

Disertano la Juventus, non si vede nessuno. La decisione definitiva accompagnata da un ‘doloroso’ comunicato UFFICIALE. Perché tale scelta?

Vi sono scelte che partono dalla testa e che soltanto dopo arrivano al cuore. Il cuore, però, alcune decisioni non riesce a farle proprie. Non le riesce a comprendere perché la razionalità non gli appartiene.

Il cuore viaggia più alto. Tocca le corde delle emozioni, quelle che ti fanno piangere, sia per gioia, per rabbia o per dolore. Vi sono scelte che in tanti non possono comprendere appieno perché il cuore lo ‘utilizzano’ soltanto in parte.

Sono coloro che la passione sportiva la vivono comodamente da casa. L’abbonamento per godersi le partite della propria squadra del cuore seduto comodamente sul divano di casa è lì in bella mostra, accanto ai libri ed alle fotografie dei familiari.

Ma vi sono coloro, e sono tanti, che la passione per il calcio e per la loro squadra del cuore la vivono intensamente, completamente, con tutto il loro cuore. Sono coloro che gridano ‘Presente’ ad ogni partita, in casa come in trasferta.

E proprio le trasferte da tempo sono diventare prove d’amore quasi insostenibili. E c’è chi è costretto a dire ‘No’.

Disertano la Juventus, non si vede nessuno

Il prossimo 17 marzo è in programma all’Allianz Stadium di Torino la gara di campionato che vedrà di fronte Juventus e Genoa.

La tifoseria organizzata della Gradinata Nord, cuore del tifo rossoblù, ha annunciato che non prenderà parte alla trasferta, come riferito da telenord.it. Nel comunicato ufficiale si leggono le motivazioni che hanno portato a questa dolorosa decisione.

Nel comunicato si legge infatti: “Abbiamo deciso a malincuore, come già successo nelle precedenti occasioni, di disertare la trasferta di Torino con la Juventus, date le assurde modalità per l’acquisto del tagliando del settore ospiti e le folli disposizioni relative all’ingresso di megafoni, striscioni, bandiere e quant’altro“.

L’appuntamento, per tutti i tifosi genoani, è per domenica 17 marzo, in Piazza Alimonda.