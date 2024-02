“Firmato il pre contratto”: affare sbloccato, Chiesa in Premier League

“Firmato il pre contratto”, quasi certamente l’attaccante lascerà l’Inghilterra il prossimo anno: effetto domino in vista.

Domenica sera i bianconeri saranno di scena allo stadio “Maradona” di Napoli, stadio in cui non sono ancora riusciti a vincere da quando è stato intitolato al compianto Diego. Un anno fa gli uomini di Massimiliano Allegri nell’impianto di Fuorigrotta rimediarono una della più pesanti sconfitte degli ultimi anni, un severissimo 5-1.

L’obiettivo è provare a cancellare con un colpo di spugna quella notte, approfittando di un Napoli in panne, che ha già cambiato tre allenatori ed è il lontano parente di quello dello scorso anno. Sulla panchina azzurra adesso siede Francesco Calzona, ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti ed attuale tecnico della nazionale slovacca. Ha preso il posto di Walter Mazzarri poco prima della sfida di Champions League con il Barcellona e ieri contro il Sassuolo è arrivato il primo successo. Un roboante 6-1 in cui si sono rivisti i meccanismi del Napoli spallettiano. Se Osimhen e compagni hanno davvero ritrovato l’identità perduta lo sapremo proprio domenica, quando sfideranno la Juventus.

“Firmato il pre contratto”, Salah più lontano da Liverpool: Chiesa verso i Reds

Allegri, intanto, è preoccupato per Federico Chiesa, che ieri in allenamento ha preso una botta dopo un contrasto con Alex Sandro. L’esterno della nazionale oggi non si è allenato con i compagni e la sua presenza resta in forte dubbio per domenica sera.

Il suo rendimento, in ogni caso, non è stato esaltante nelle ultime partite. E da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Tornano a circolare a tal proposito alcune voci di mercato, che lo vorrebbero in Premier League il prossimo anno. Secondo il portale inglese TeamTalk.com, la stella del Liverpool Momo Salah avrebbe già firmato una sorta di accordo con un club saudita (l’Al-Ittihad) e quasi certamente lascerà l’Inghilterra. E oltremanica sono abbastanza convinti che uno dei suoi possibili eredi potrebbe essere proprio Chiesa.