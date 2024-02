Rescissione Allegri-Juventus: nuovo allenatore choc, si sanno già le cifre

Allegri-Juventus, ancora non si sa il futuro dell’allenatore bianconero per la prossima stagione. Ma per l’erede ci sono già le cifre

Il futuro di Massimiliano Allegri si deciderà solamente alla fine di questa stagione anche se stando alle parole di Giuntoli e anche a quelle del tecnico l’ipotesi di una permanenza è assai probabile. E di questo sono convinti anche i bookmaker, soprattutto quelli di Snai, che svelano come il tecnico livornese abbia ampie possibilità di rimanere in sella pure il prossimo anno.

Il palinsesto infatti svela che Max è il favorito, visto che una sua permanenza dentro la Continassa si gioca a 1,50 volte la posta. Poco, ma in leggero rialzo rispetto a quelli che erano i numeri delle scorse settimane. Insomma, c’è da capire il futuro anche perché Allegri ha un contratto in scadenza nel 2025 e difficilmente la prossima stagione inizierà con un allenatore senza un accordo più lungo. Vedremo.

Conte-Thiago Motta, è testa a testa

Ma chi potrebbe essere il successore? Gli analisti della Snai sotto questo aspetto non sembrano avere il minimo dubbio sulla questione, visto che mettono in quota Antonio Conte e Thiago Motta appaiati a 3 volte la posta. Entrambi sono stati accostati anche con una certa insistenza alla Vecchia Signora, e quindi rimangono in corsa anche in maniera abbastanza prepotente.

Inseguono Roberto De Zerbi (7.50), Xabi Alonso (12) e Farioli (15), che non sono in prima linea e che non sembrano nemmeno in linea con quelli che sono gli obiettivi societari. Ma si sa, quando si parla di Juventus allora tutto fa brodo. Vedremo, ovviamente, quella che sarà la scelta societaria sulla questione Allegri. Che comunque, alla fine dei conti, rimane ben saldo in sella.