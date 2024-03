L’assenza ormai è definitiva: salta Napoli-Juventus

Ultimissime notizie sulla probabile formazione del Napoli contro la Juventus. Assenza confermata contro i bianconeri, ecco chi mancherà.

Arriva la comunicazione da Napoli riguardo il forfait del calciatore azzurro, che salta la sfida in programma domenica al Maradona contro la Juventus. Problema non di poco conto per Francesco Calzona che vuole dare continuità dopo la bella vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Un successo, nel big match contro i bianconeri, può avvicinare la squadra azzurra verso il quarto posto in classifica che l’obiettivo minimo stagionale dei campioni d’Italia in carico. Intanto, dal quartier generale del Napoli non arriva una buona notizia con l’indisponibilità dell’attaccante che non sarà a disposizione per la gara contro la Juventus.

Nuove indiscrezioni da Napoli sulla probabile formazione di mister Calzona per la sfida in programma domenica contro la Juventus. In attacco mancherà un jolly importante, il calciatore non sarà a disposizione del tecnico. Tornerà la prossima settimana, per la sfida contro il Torino.

Napoli: assenza importante, non ci sarà contro la Juventus

C’è un problema in attacco per il Napoli. Calzona deve fare a meno di Ngonge. Il calciatore non ha recuperato per il big match contro la Juventus. Ecco le ultimissime riguardo le sue condizioni con l’ex Hellas Verona che si sta preparando per tornare in vista del ritorno in Champions League contro il Barcellona.

E’ il Corriere dello Sport a comunicare, in anteprima, l‘assenza dell’attaccante del Napoli Ngonge che salta la gara contro la Juventus. L’attaccante, arrivato nel corso del calciomercato invernale dall’Hellas Verona, non sarà a disposizione a causa di un risentimento muscolare alla gamba che gli ha fatto saltare già le partite contro: Barcellona, Cagliari e Sassuolo. Secondo le ultime indiscrezioni, Cyril Ngonge dovrebbe tornare a disposizione del Napoli per la sfida in programma venerdì prossimo contro il Torino. A completare l’attacco del Napoli, con Osimhen al centro e Kvaratskhelia a sinistra, ci sarà Politano che è apparso in gran forma nell’ultima partita contro il Sassuolo con due assist importanti nella goleada per 6 a 1.