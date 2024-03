Mazzata UFFICIALE contro il club piemontese: due punti di penalizzazione

Mazzata ufficiale contro il club piemontese che si becca due punti di penalizzazione. Ecco quello che è successo nella terza serie italiana

La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, e potrebbe decisamente finire malissimo perché il Tribunale Federazione Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha deciso di andarci giù in maniera anche abbastanza pesante nei confronti di un club piemontese che gioca nella terza serie italiana.

L’Alessandria infatti è stato penalizzato in maniera ufficiale di due punti in classifica e dovrà pagare anche un’ammenda di duemila euro. Ma andiamo a vedere cosa dice, nel dettaglio, il comunicato ufficiale apparso sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Mazzata ufficiale all’Alessandria, 2 punti di penalizzazione

“Nell’ambito di due diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica e un’ammenda di 2.000 euro l’Alessandria (Girone A di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa. Il TFN, nell’ambito dei due procedimenti, ha sanzionato anche con l’inibizione di un mese e 15 giorni complessivi il rappresentante legale del club piemontese, Andrea Molinaro”.

Insomma, anche una squalifica nei confronti di Andrea Molinaro, che non potrà seguire da vicino le sorti del proprio club. Momento nerissimo e difficile, insomma, per una delle squadre che hanno fatto la storia del calcio in Piemonte e non solo.