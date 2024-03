Zidane li ha già messi al loro posto: svolta clamorosa Juve

Zidane li ha già messi al loro posto, non ci sarebbe alcuna possibilità che il tecnico vada ad allenare in Inghilterra.

Nonostante il sogno scudetto sia svanito forse definitivamente dopo la vittoria dell’Inter nel recupero con l’Atalanta di mercoledì scorso, la Juventus non può tirare i remi in barca. I bianconeri devono difendere il secondo posto ed evitare di chiudere la terza stagione di fila con zero titoli, vincendo la Coppa Italia.

La squadra di Massimiliano Allegri ad aprile affronterà la Lazio dell’ex Sarri in semifinale tra andata e ritorno: in caso di qualificazione, poi, se la vedrà con una tra Atalanta e Fiorentina. In campionato, invece, deve fare in modo che il divario nei confronti del Milan terzo torni ad ampliarsi. E ritrovare quella continuità di rendimento che da febbraio in poi è diventata una chimera. La Juventus è tornata a vincere domenica scorsa con il Frosinone ma non lo faceva da oltre un mese, totalizzando appena due punti contro Empoli, Inter, Udinese e Verona. Nel big match con il Napoli di domenica prossima Vlahovic e compagni dovranno dimostrare come il momento difficile sia ormai alle spalle.

Zidane li ha già messi al loro posto, niente United per “Zizou”

Si gioca indubbiamente tanto anche lo stesso tecnico livornese, la cui conferma a fine anno non è affatto scontata. Le due sfide con Napoli e Atalanta saranno decisive anche per lui.

In caso di divorzio da Allegri – che avrebbe ancora un anno di contratto – tra i papabili c’è anche Zinedine Zidane, fermo da tre stagioni dopo l’addio, definitivo, al Real Madrid. “Zizou” è appetito da altri grandi club, tra su tutti Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona, che in estate saluteranno i rispettivi allenatore (l’hanno già annunciato). Zidane è pure nel mirino del Manchester United, che non è soddisfatto dell’operato del danese ten Hag. Secondo il giornalista di Sky Sport UK Peter Hall, tuttavia, il tecnico francese sembra aver già scartato la possibilità di allenare ad Old Trafford.