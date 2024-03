“Tutto inutile”: la Juventus ‘zittisce’ il Napoli e De Laurentiis

Ormai manca davvero poco alla grande sfida di campionato che metterà di fronte la Juventus al Napoli di Calzona.

Partita che mette in palio tre punti importanti per la zona Champions League, specie per i partenopei. I campioni d’Italia in carica non hanno vissuto una stagione felice, con Garcia e Mazzarri che non sono riusciti a portare la squadra nelle prime posizioni. Ci sta provando ora Calzona, reduce da un bel successo sul campo del Sassuolo, che ha riproposto un grande Osihmen.

La Juventus dal canto suo è al secondo posto, non molto lontana dal traguardo che si è prefissata. Dopo un periodo difficile si è tornati a sorridere contro il Frosinone, ora però serve continuità di risultati per far sì che alla fine della stagione si possa festeggiare per il ritorno nell’Europa che conta. Una partita insomma tutta da seguire, dove non mancheranno di certo le emozioni durante i 90 minuti.

Juventus, nessuna risposta alle polemiche di De Laurentiis

In queste ore però prima di parlare del confronto in campo, di Napoli e Juventus si sta parlando soprattutto per le parole del presidente partenopeo De Laurentiis in riferimento alla partecipazione al prossimo mondiale per club. Che per il Napoli è legata al risultato del match di Champions contro il Barcellona.

“Penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque al mondiale, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al torneo” ha detto il numero uno del club campano. Che sarebbe anche pronto a fare ricorso in caso di mancata qualificazione. La Gazzetta dello Sport sottolinea come la scintilla innescata da De Laurentiis non abbia fatto scoppiare nessun “incendio” in casa Juventus. Nessuna risposta da parte del club bianconero, dove questa polemica viene giudicata inutile, in considerazione del fatto che c’è un regolamento chiaro sulla questione.