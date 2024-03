La Juventus esonera Allegri: “Scelta fatta, ecco quando lo comunicheranno”

La Juventus esonera Allegri. Ancora voci insistenti riguardanti il tecnico bianconero in vista della prossima stagione. Tutto sembra deciso.

Il campionato prosegue e Napoli sarà un’altra tappa. Un altro passo di avvicinamento alla meta decisa ad inizio stagione: la qualificazione alla prossima Champions League. E poi inseguire l’obiettivo concreto che la Juventus può ancora cogliere da qui alla fine della stagione: la conquista della Coppa Italia.

Poi il resto si vedrà. Le decisioni della società e del tecnico sul possibile futuro insieme o sul probabile divorzio. In queste ultime settimane insieme ai risultati negativi sembra più evidente uno scollamento tra la Juventus, che ha il volto di Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri.

Giuntoli che conferma Allegri, Allegri che si conferma sulla panchina della Juventus, sembrano vani tentativi di convincere qualcuno di qualcosa che non c’è più. Forse il pareggio con l’Empoli, prima della sconfitta con l’Inter, e poi le delusioni con Udinese e Verona hanno fatto deflagrare un rapporto già in seria difficoltà.

Della Juventus che verrà, e di Massimiliano Allegri, ha parlato Daniele Longo a Juventibus.

La Juventus esonera Allegri

Daniele Longo ha parlato della Juventus, di Massimiliano Allegri e di questo finale di stagione con obiettivi chiari ancora da agguantare. Far sì che questa stagione, iniziata tra mille difficoltà ereditate da quella che l’ha preceduta, possa concludersi con un segno più davanti.

Daniele Longo si è espresso in maniera chiara, come appare chiaro il piano della Juventus: “Si cerca di tenere aperta la pista per la conferma dell’allenatore per finire bene la stagione. Si va verso la separazione, entrambi hanno deciso di finire la stagione“.

Vi è stato un momento preciso in cui Juventus ed Allegri hanno deciso di separarsi: dopo la sconfitta con l’Inter. “Decisione già arrivata, non la comunicheranno perché la Juventus deve tornare in Champions e vincere la Coppa Italia“.

Sembra davvero che si sia giunti ai titoli di coda della lunga storia tra la Juventus e Massimiliano Allegri.