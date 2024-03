Chiesa-Allegri, l’urlo risuona al Maradona: ecco cosa è successo

Chiesa-Allegri, ecco quello che è successo al Maradona dopo il gol di Federico. La lettura del bordocampista di Dazn.

Un gol bello ma purtroppo inutile. Ma questa Juve stasera non avrebbe meritato la sconfitta contro il Napoli per quello che ha creato. Ma il calcio è questo, è una ruota che gira e forse in più di qualche occasione la squadra di Allegri è stata fortunata nel riuscire a vincere partite che non avrebbe meritato di vincere. Ma così fa davvero male.

Ma la notte del Maradona potrebbe regalare degli sviluppi forse inattesi, per quello che fino al momento è stato il racconto. Un racconto che ha sempre visto un Chiesa non contento della posizione che gli ha regalato in campo Massimiliano Allegri nel corso degli anni insieme dentro la Juventus. Un segnale, forse. O almeno così lo ha interpretato il bordocampista di Dazn Davide Bernardi.

Chiesa-Allegri, il gol dedicato al mister

L’attaccante bianconero ovviamente ha esultato per un gol pesantissimo che avrebbe potuto regalare almeno un punto. Ha alzato le braccia al cielo e ha guardato proprio Allegri, come un segnale distensivo, vedremo. Chissà.

In ogni caso quello visto stasera è stato un Chiesa diverso da quello visto nelle ultime uscite. Non solo per il gol, ma anche per quello che ha fatto durante i 90minuti. Un Chiesa che ha segnato, ed è questo forse un altro segnale, nel momento in cui la Juve ha cambiato sistema tattico ed è passata a tre davanti con Federico esterno.