Tra rinnovo e partenza: un big del Real Madrid è nel radar della Juventus

Un big potrebbe lasciare il Real Madrid: regalo da Ancelotti per la Juventus, Giuntoli ne approfitta

La Juventus deve ancora lavorare e correre per tenersi il secondo posto ma intanto la dirigenza bianconera sta lavorando anche sul fronte mercato in ottica giugno.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono a caccia di occasioni che possano far fronte alle possibilità economiche limitate del club. Una di queste potrebbe arrivare dalla Liga. Il Real Madrid è a caccia di un nuovo terzino sinistro e il nome più ambizioso è quello di Alphonso Davies del Bayern Monaco. Un profilo che i blancos hanno messo in cima alla lista e che rispecchierebbe l’idea di gioco di Carlo Ancelotti. Anche Theo Hernandez è nel mirino di Florentino Perez, ma il Real Madrid può già contare su Ferland Mendy e, come riportato da fichajes.com, non è escluso che possa proporgli un rinnovo, visto il contratto in scadenza a giugno 2025.

Juventus, Mendy possibile colpo low-cost dal Real Madrid

La titolarità di Mendy dipenderà anche da chi arriverà a Madrid in estate. Qualora dovesse arrivare il canadese Davies, è chiaro per per il 28enne francese diventerebbe difficile recitare un ruolo da protagonista.

La Juventus sta monitorando la situazione di Mendy, in attesa che il Real Madrid decida cosa fare. In estate il club bianconero cambierà diverse pedine e uno dei possibili partenti è Filip Kostic che attualmente occupa proprio la fascia sinistra.