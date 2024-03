Juventus, incidente stradale per Beerensteyn: le condizioni

Juventus, incidente stradale per Beerensteyn nel pomeriggio di oggi a Torino. Fortunatamente nessuna conseguenza per la calciatrice

Paura per una calciatrice della Juventus. Nel pomeriggio di oggi infatti Lineth Beerensteyn, attaccante della squadra di Montemurro che domenica prossima sarà impegnata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha avuto un incidente stradale a Torino.

Il sinistro – così come si legge su tuttomercatoweb – è avvenuto nel quartiere di San Secondo, davanti all’ospedale Mauriziano. In quel momento Beerensteyn si trovava appunto con la sua auto proprio in quella zona della città piemontese. Fortunatamente nulla di grava per l’attaccante bianconera, che comunque è apparsa dolorante al polso sinistro. Subito controllata dall’ambulanza che è arrivata sul luogo dell’impatto, la calciatrice è salita con le sue gambe.

Juventus, incidente per Beerensteyn

Situazione quindi, e fortunatamente aggiungeremo, sotto controllo. Di certo però in generale per la formazione bianconera non è un buon momento, visto che domenica prossima come detto la Juventus dovrà ribaltare l’1-0 subito contro la formazione viola. E non sarà per nulla facile, perché mancherà quasi sicuramente Grosso che è ancora impegnata in Gold Cup con il Canada.

Poi, il 17 marzo, la Juventus inizierà il suo percorso della poule scudetto del massimo campionato di Serie A femminile contro l’Inter in trasferta. E anche in questo caso l’impegno è davvero difficile contro una formazione che ha chiuso terza in classifica. In generale, comunque, appare davvero quasi impossibile riuscire a recuperare lo svantaggio di otto punti – a otto giornate dal termine – sulla Roma capolista. Il big match è previsto per il weekend del 13-14 aprile al Tre Fontane.