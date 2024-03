Simeone fa esplodere il caso: magia Juventus a prezzo stracciato

In Spagna si parla già di caso: Simeone non lo fa giocare e il gioiello potrebbe tornare di moda per la Juventus

In casa Juventus potrebbe tornare di moda un calciatore che per diversi mesi è stato nel mirino della dirigenza bianconera.

Si tratta di Arthur Vermeeren, talento belga arrivato durante la finestra invernale a Madrid ma attualmente in ombra. Il Cholo Simeone sta facendo altre scelte e non sembra voler puntare su di lui in questo momento della stagione. Quello di Arthur Vermeeren è sempre di più un caso. Il classe 2005 belga non sta trovando molto spazio nell’Atletico Madrid, nonostante le aspettative create dopo il suo approdo in Liga durante il mercato invernale.

Vermeeren non gioca nell’Atletico: la Juventus può tornare in corsa per il belga

Il club spagnolo ha sborsato 25 milioni di euro per prelevarlo dall’Anversa, una cifra decisamente alta per un 18enne che ancora deve sbocciare ma che ha già mostrato di avere un talento fuori dal comune.

Da quando è arrivato ha fatto appena 2 apparizioni in Liga e nelle ultime partite Simeone lo ha relegato in panchina. Vermeeren era stato nel radar anche della Juventus, prima dell’inserimento dell’Atletico Madrid ma in questo primo mese e mezzo il Cholo Simeone non ci ha puntato molto, o meglio non tanto quanto si prevedeva dall’investimento della società. In Spagna si parla di caso ma forse è ancora presto per un vero e proprio allarme. Certo è che se da qui al termine della stagione non dovesse giocare con continuità, non è escluso che il suo agente possa spingere per una cessione in estate. A quel punto la Vecchia Signora potrebbe tornare in corsa per il gioiello belga. Attualmente sarebbe solo una suggestione. Realisticamente è difficile che i colchoneros decidano di lasciarlo andare dopo aver investito così tanto.