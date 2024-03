“Discussioni interne”: bomba Juve, il dopo Allegri comincia subito

“Discussioni interne”: bomba Juve. Il presente, e soprattutto il futuro della formazione bianconera, e del suo tecnico, continua a tenere banco.

La sconfitta contro il Napoli non è stata ancora completamente digerita. Per la prima volta, infatti, si può definire una sconfitta della Juventus come assolutamente immeritata. Ma, nel bene e nel male, è sempre il risultato a dettare la linea dei commenti. E questi non sono positivi.

Domenica un altro test probante attende la Juventus. All’Allianz Stadium scenderà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ricca di profili che ammaliano Cristiano Giuntoli. Il Napoli è il passato, l’Atalanta il futuro prossimo. Ora è soltanto presente.

E il presente, nell’universo Juve, ha soltanto il volto del suo allenatore. Attorno ad Allegri si stendono tutte le varie ipotesi. Allegri resta, Allegri saluta la Juventus. Quale la verità ‘vera’? Al momento forse non la conosce nemmeno Cristiano Giuntoli.

Chi sembra avere notizie certe sui programmi futuri della Juventus, che coinvolgono necessariamente anche Allegri, è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che parlando a CaughtOffside ha ‘svelato’ i segreti piani bianconeri.

Lo scenario della Continassa, presentato da Fabrizio Romano, appare come un ambiente in piena ebollizione. Il pensiero del secondo posto da mantenere, della qualificazione Champions da raggiungere e la speranza di poter disputare il Mondiale per club nel 2025, tutto sembra passare in secondo piano rispetto al solo argomento.

L’argomento è il futuro allenatore della Juventus. Fabrizio Romano ci offre delle indicazioni caldissime che potrebbero ‘regalare’ un responso quasi definitivo. “Ci sono anche voci che circolano secondo cui Thiago Motta potrebbe essere un candidato per sostituire Massimiliano Allegri alla Juventus“.

Fabrizio Romano, però, è andato anche oltre specificando che: “Mi risulta che la Juventus stia discutendo internamente sul futuro allenatore; e mi dicono che Motta ha ottime possibilità di continuare in Serie A piuttosto che andare all’estero“. Nelle scorse settimane il nome del tecnico del Bologna è stato infatti associato al Barcellona ed al PSG.

Al noto esperto di mercato, però, non risulta che i due club siano sulle tracce del tecnico italo-brasiliano. La Juventus ha la strada libera? Per Fabrizio Romano il dopo Allegri è già iniziato.