In estate sarà divorzio: Ancelotti lo “svende” e la Juventus ne approfitta

Il pubblico dello stadio “Bernabeu”, com’è ben noto, è molto esigente. E non si accontenta mai di una “semplice” vittoria. Nel senso che se il Real Madrid non convince appieno, nonostante il risultato positivo, inizia a mormorare. E si fa sentire, mostrando il suo disappunto per la prestazione negativa. Un qualcosa di inimmaginabile alle nostre latitudini.

A fine gara potrebbe scapparci anche qualche fischio, com’è avvenuto in settimana dopo la sfida di Champions League, con la squadra di Carlo Ancelotti che malgrado la qualificazione non ha ricevuto gli applausi dei suoi tifosi. Ed il perché è presto detto: il match valido per il ritorno degli ottavi di finale con il Lipsia è finito in pareggio – i Blancos sono passati grazie al successo dell’andata in Germania, terminata 1-0 – ma ai punti sarebbero passati i tedeschi, che hanno giocato nettamente meglio di Kroos e compagni. I Roten Bullen hanno infatti avuto una marea di occasioni, approfittando di un Real Madrid spento e a tratti sonnecchioso, che sta un po’ tirando il fiato anche in campionato.

In estate sarà divorzio, Mendy via per 15 milioni

Ancelotti – il tecnico emiliano ha perso una sola partita da settembre – non ne avrà fatto un dramma, visto che conosce molto bene la piazza.

E non vede l’ora di voltare pagina, di tornare a convincere: ci proverà già dal match con il Celta Vigo, in programma domenica alle 18:30. Dalla Spagna, intanto, arrivano delle indiscrezioni di mercato a proposito di un giocatore del Real Madrid, Ferland Mendy, seguito con una certa attenzione dalla Juventus. Secondo “Diario Gol”, il terzino francese che andrà in scadenza nell’estate 2025 a fine stagione potrebbe fare le valigie. I Blancos hanno già opzionato Alphonso Davies del Bayern Monaco – arriverà a parametro zero – e per Mendy non ci sarebbe più posto. Pagato 50 milioni nel 2019, il giocatore transalpino lascerà la capitale spagnola per “soli” 15 milioni di euro.