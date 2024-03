Lo scelgono al posto di Lukaku: via libera Juventus

De Rossi guarda alla Juve. I risultati sono dalla sua parte e l’ex Capitan Futuro sta già pensando al futuro della ‘sua’ Roma.

Nel momento in cui i Friedkin hanno deciso l’esonero di José Mourinho buona parte del popolo giallorosso si è sentito tradito. Il Number One è sempre stato un tecnico amatissimo dai tifosi nonostante i risultati non fossero certo entusiasmanti.

Chi dopo di lui? Per qualche giorno questa domanda ha tenuto con il fiato sospeso coloro che seguono le vicende giallorosse. Fino alla scelta della proprietà americana: Daniele De Rossi, l’ex Capitan Futuro, secondo soltanto a Francesco Totti nella speciale graduatoria dei giocatori più amati dai tifosi della Roma.

Una vittoria, un’altra e poi un’altra ancora. Risultati e gioco convincente. Paredes, ad esempio, fantasmatica presenza in campo con Allegri, nella sua stagione in bianconero, così come con Mourinho in giallorosso, con l’ex centrocampista giallorosso in panchina sembra risorto a nuova vita.

Partita dopo partita il neo tecnico della Roma si sta guadagnando una conferma che all’inizio sembrava soltanto una speranza custodita nel cuore dell’ex campione giallorosso. Daniele De Rossi avrebbe dovuto rappresentare il classico ‘traghettatore’ in attesa della scelta del nuovo tecnico operata dalla proprietà americana.

De Rossi guarda alla Juve

La netta vittoria in Europa League, 4-0 al Brighton di Roberto De Zerbi, sta ulteriormente spianando la strada a Daniele De Rossi verso la meritata conferma sulla panchina giallorossa.

La dirigenza della Roma attenderà ancora qualche settimana. Se i risultati continueranno ad essere positivi la firma di Daniele De Rossi diventerà quasi una formalità. Ed allora ecco che l’ex Capitan Futuro potrà iniziare a pensare alla ‘sua Roma’ del futuro.

Una Roma che potrebbe avere, come possibile obiettivo in vista della prossima stagione, l’attaccante della Juventus, Moise Kean. La formazione giallorossa, infatti, perderà sicuramente il suo centravanti, Romelu Lukaku che, terminato il prestito, tornerà al Chelsea.

Il classe 2000 della Juventus, ha il contratto che scadrà a giugno del 2025 e non verrà rinnovato poiché Giuntoli lo ritiene ormai fuori dal progetto tecnico bianconero. L’attaccante di Vercelli potrebbe essere acquistato dalla Roma a cifre contenute e potrebbe altresì ritrovare in giallorosso anche l’ex bianconero Paulo Dybala.