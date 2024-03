Nuovo allenatore Juventus, fuori uno: “Sta sulle scatole a tutti”

Nuova indiscrezione sul futuro allenatore che potrebbe prendere il posto di Allegri alla Juventus: ecco tutti i dettagli.

Grandi manovre in casa Juve. Giuntoli è a lavoro per la prossima stagione a partire dalla scelta del nuovo allenatore. Sembra ormai scontato l’addio di Massimiliano Allegri che terminerà la sua esperienza alla Juventus. Il tecnico è sempre più ai margini, ecco il nome a sorpresa del tecnico che potrebbe sostituirlo.

Arrivano delle novità sul futuro allenatore della Juventus. Nelle ultime ore è stato fatto anche un altro nome che è quello di Gasperini. Protagonista con l’Atalanta il tecnico, che è già stato alla Juventus a inizio della sua carriera, ha allenato la Primavera dei bianconeri. Potrebbe tornare a distanza di anni per guidare la Prima Squadra.

Gasperini alla Juventus? Ecco le ultime notizie

Dopo Conte, Zidane, Thiago Motta e Palladino, alla lista degli allenatori in orbita Juve s’è aggiunto anche il nome di Gasperini. Ecco la verità riguardo questa ipotesi, suggestiva per una parte della tifoseria bianconera. Il profilo di Gasp è, almeno sulla carta, in linea con i nuovi obiettivi della società che ha deciso di puntare sui giovani talenti.

Smentita da Luca Fausto Momblano la possibile trattativa per la nomina di Gasperini come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico è destinato a proseguire la sua esperienza all’Atalanta.

Ecco le dichiarazioni del giornalista rilasciate nel corso della trasmissione Juventibus.

“Gasperini-Juve non è una notizia. Nei tre pregi, uno di questi è che sta sulle palle a tutti già da adesso. Gli interisti lo odiano, milanisti, napoletani, romanisti: tutti. Bravo come allenatore però come uomo… . Per la Juve, dunque, può funzionare anche se non c’è proprio nulla, neanche come idea”.

Confermata, invece, la pista che riguarda Thiago Motta. Figlioccio Gasperini, l’ex centrocampista italo brasiliano è stato plasmato dal tecnico durante la sua esperienza a Genoa da calciatore. In certi aspetti del suo gioco, si è rivista anche la filosofia di Gasp che, al di là di tutto, proseguirà la sua avventura all’Atalanta anche la prossima stagione per buona pace di chi l’ha accostato alla Juventus.