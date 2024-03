Bremer via dalla Juve: la prima comunicazione è già arrivata

Bremer via dalla Juve: il difensore brasiliano è uno di quelli che maggiormente attira gli occhi delle big d’Europa. E una comunicazione sarebbe arrivata

Gleison Bremer, difensore brasiliano che la Juventus ha preso dal Torino superando la concorrenza dell’Inter, è sicuramente uno dei migliori in Serie A. E questo ovviamente non può passare inosservato, soprattutto in un momento come questo dove chi difende bene è difficile da trovare.

Le attenzioni delle big europee, e lo sappiamo da un poco di tempo, si sono accese sul bianconero. Bremer ha da poco rinnovato il suo accordo con la Juventus, ma questo non mette a riparo da quelli che potrebbero essere dei possibili assalti nel corso della prossima estate. Si parla di squadre soprattutto di Premier League pronte a versare nelle casse bianconere molti soldi. Almeno 50milioni di euro si legge sulle colonne di fichajes.net. Anche se potrebbero non bastare.

Bremer via dalla Juve: il Manchester United pronto all’assalto

E la squadra pronta all’assalto sarebbe il Manchester United. Ten Hag, tecnico dei Red Devils, avrebbe detto alla proprietà inglese di voler il difensore della Juve a tutti i costi. E avrebbe detto soprattutto di fare in fretta visto che nel corso dei prossimi mesi ci potrebbe essere anche un interesse di altre società e questo potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino.

Il Manchester United sarebbe pronto a mettere sul piatto 50milioni di euro, una cifra che però la Juve (almeno per quanto raccontato in precedenza) non riterrebbe sufficiente per lasciar partire il giocatore. Ne servono almeno una ventina in più per Bremer, altrimenti il suo futuro è a Torino. E noi speriamo oggettivamente che possa essere così. Difensori del genere è difficile da trovarne in questo momento.