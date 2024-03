Juventus, ritorno UFFICIALE: tifosi in delirio

Arriva il comunicato ufficiale. C’è la notizia prima di Juventus Atalanta, in programma alle ore 18 all’Allianz Stadium.

Sorpresa fra i tifosi della Juventus per la sfida di oggi contro l’Atalanta. Ecco tutti i dettagli in un comunicato ufficiale che ha spiegato la situazione e confermato tutto.

Si avvicina il calcio d’inizio della gara di oggi della Juventus, che scenderà in campo all’Allianz Stadium contro l’Atalanta in una gara importantissima per la classifica dei bianconeri. Allegri è in emergenza a centrocampo, con l’assenza di Rabiot ed Alcaraz. Anche in attacco mancherà Dusan Vlahovic, squalificato, in una formazione ricca di novità. Intanto, arriva il comunicato ufficiale: ecco i dettagli su questa iniziativa che sarà valida per la sfida di oggi contro l’Atalanta.

Annuncio prima di Juventus Atalanta

Ecco le ultimissime notizie relative all’iniziativa della tifoseria della Juventus che ha ha annunciato delle novità per la partita di oggi contro l’Atalanta. C’è il comunicato da parte dei Drughi che ha chiamato a raccolto tutti i supporters della Juve, presente all’Allianz Stadium stasera. Un modo per stare vicino ai giocatori ed essere il dodicesimo uomo in campo nella gara di oggi contro l’Atalanta. Una sfida che si preannuncia davvero importante e difficile per i bianconeri.

Arriva, tramite Instagram, il comunicato dei Drughi – gruppo organizzato di ultrà bianconeri – che annunciano delle novità per quanto riguarda la sfida di questa sera:

“In occasione di Juve-Atalanta invitiamo tutti a colorare la nostra curva, portando sciarpe e bandierine, e soprattutto fuori la voce, facciamo tremare la nostra curva!”.

Iniziativa da sottolineare, che conferma la vicinanza del tifo caldo bianconero alla squadra in un momento chiave della stagione. Le ultime partite, infatti, non sono state del tutto positive per la squadra di Allegri che è in un periodo di forma particolare, reduce dalla sconfitta di Napoli al Maradona, la squadra ha ottenuto solo 4 punti nelle ultime 5 partite. Nonostante ciò è ancora seconda in classifica con 57 punti, un vantaggio di 1 punto sul Milan terzo a 56. Quella con l’Atalanta si preannuncia una gara insidiosa anche perché la squadra di Gasperini, dopo la sconfitta del Bologna, vuol tentare di avvicinarsi al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Con tante assenze in squadra, come Vlahovic e Rabiot, la Juventus è in piena emergenza anche se il pubblico è.pronta ad essere il dodicesimo uomo in campo con i Drughi che hanno già accesso il match con questa iniziativa nella Curva bianconera.