Firma con il Milan: la partita per la Juve finisce qui

Sono giorni di riflessione in casa Juventus dopo gli ultimi risultati altalenanti che hanno fatto perdere un posto in classifica ai bianconeri.

Il secondo posto in graduatoria non è più nelle mani della formazione di Massimiliano Allegri, che è stata scavalcata dal Milan dopo l’ultimo turno. La Juve infatti non è andata oltre il pareggio davanti al pubblico amico contro la sempre ostica Atalanta.

Considerato il vantaggio che si ha sulle squadre che inseguono la qualificazione alla prossima edizione della Champions League non pare essere a rischio. Ma è chiaro che adesso la Juventus deve assolutamente svegliarsi e cancellare le ultime opache prestazioni. Servono ancora dei punti per tagliare il traguardo stagionale bisogna farli al più presto. Poi al termine della stagione si faranno tutte le valutazioni del caso per capire anche come muoversi nel prossimo calciomercato estivo. Anche se ci sono pochi dubbi sul fatto che Giuntoli dovrà portare a Torino diversi rinforzi.

Juventus, niente Camarda: rinnoverà con il Milan

I bianconeri ormai da qualche anno a questa parte hanno pensato di investire su giovani talenti sparsi in giro per il mondo. E tra i nomi accostati alla Juve nell’ultimo periodo anche quello di Francesco Camarda, attaccante fenomeno del Milan Primavera.

🚨È vero che l’@Inter ha chiesto informazioni per #Camarda ma il giocatore vuole restare al @acmilan Ha già chiesto al suo agente di lavorare al rinnovo. Al momento le possibilità di non rinnovo sono minime ⏳ pic.twitter.com/F55K1ba0y1 — Sebastiano Sarno (@Seby_Sarno_) March 11, 2024

Come riporta infatti il giornalista Sebastiano Sarno su X la volontà del giovane centravanti è molto chiara, è quella di continuare la sua carriera con il Milan, il club che lo ha fatto crescere. Anche l’Inter oltre alla Juventus si è interessata a Camarda, ma il calciatore ha detto al suo agente di lavorare affinchè possa essere trovato al più presto un accordo con la società rossonera.