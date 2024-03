Salta la panchina di Serie A: ecco il nuovo allenatore

Salta la panchina di Serie A: ormai è corsa a due per il nuovo allenatore anche se uno sembra essere in vantaggio. La situazione

Non è andato giù al Lecce il comportamento di ieri del proprio allenatore D’Aversa, che alla fine del match contro il Verona perso in casa ha dato una testata a Henry, giocatore ospite, reo, secondo le parole dette alla fine della partita, di aver provocato. Ovvio che non c’è una minima giustificazione al gesto, nonostante si tratti comunque di una reazione e nessuno mette in dubbio l’uomo. Ma a questi livelli uno deve essere in grado di gestire la pressione e purtroppo D’Aversa non ci è riuscito. Da qui il Lecce ha deciso di esonerarlo.

La situazione in classifica dei salentini dopo la sconfitta di ieri non è delle migliori, anche se la squadra ovviamente ha le qualità per potersi tirare fuori. E nel frattempo, secondo le informazioni riportate da calciomercato.it, ormai è corsa a due. Anzi, il Lecce è pronto ad annunciare il prossimo allenatore nelle prossime ore. Una decisione sarebbe arrivata.

Salta la panchina di Serie A: scatto Gotti per il Lecce

Sia Semplici che Gotti avrebbero dato la disponibilità di salire sulla panchina del Lecce. Ma nelle ultime ore sarebbe il secondo quello pronto a prendere le redini di D’Aversa dopo il fattaccio di ieri. Da parte del giudice sportivo, inoltre, ci si aspettano almeno un paio di mesi di squalifica. Vedremo ovviamente quello che succederà nelle prossime ore.

In ogni caso ormai Gotti sembra aver staccato Semplici. E il Lecce è pronto a ripartire puntando su tecnico navigato che ha comunque fatto discretamente bene quando è stato chiamato in causa.