Napoli-Juventus, la decide il tribunale: la reazione scatena il caos

Ultimissime notizie riguardo la partecipazione della Juventus al Mondiale per Club 2025. Mossa a sorpresa di Aurelio De Laurentiis che porta tutti in Tribunale.

Ci sono margini per una causa del Napoli contro la Juventus? Ecco la decisione del presidente De Laurentiis riguardo questa situazione. Il patron azzurro è più agguerrito che mai, non accetta l’idea di dover rinunciare alla competizione che poteva portare dei benefici non solo economici ma anche d’immagine al club Napoli.

Napoli Juventus in Tribunale: causa di De Laurentiis, i motivi

Non solo in campo. E’ sfida dentro le aule dei Tribunali per Napoli e Juventus. Il presidente Aurelio De Laurentiis, ancora scosso per non aver centrato la qualificazione al nuovo Mondiale per Club – che si terrà negli Stati Uniti nel 2025 – è pronto ad appellarsi presentando una causa contro la Juventus, che ha ottenuto l’ultimo pass italiano proprio ai danni degli azzurri.

L’uscita dalla Champions League, per mano del Barcellona, ha visto sfumare il sogno Mondiale per Club 2025 per il Napoli che adesso rischia di non partecipare neanche alla prossima Super Champions, che prenderà il via – con una nuova formula e più premi in denaro – a partire dalla prossima stagione.

Momento particolarmente critico, dunque, per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che può scaricare la sua rabbia e tensione contro la Juventus. I bianconeri sono da sempre nel mirino del patron azzurro. Questa volta ancora di più, visto che proprio la Juve s’è qualificata di diritto al Mondiale per Club dopo l’eliminazione dalla Champions League del Napoli.

La qualificazione al Mondiale per Club 2025 per la Juventus, confermata anche dal presidente della Fifa Infantino, può essere ribaltata nelle aule dei Tribunali. De Laurentiis è intenzionato a presentare ricorso contro la Juventus. Arrivano nuove indiscrezione dall’edizione odierna de Il Mattino che ha fatto il punto della situazione su questa bizzarra vicenda.

“I soldi che De Laurentiis rimpiange sono quelli del Mondiale per Club svanito. Ancora ieri, il patron, ha contattato i suoi avvocati internazionali per capire i margini del possibile ricorso contro la Juventus. In casa Napoli ci credono davvero, ci sono possibilità per avanzar questa richiesta. Poco importa se Infantino abbia già ufficializzato la presenza della Juventus, ad Usa 2025. Il messaggio del presidente della Fifa ha dato fastidio a De Laurentiis soprattutto per le tempistiche (arrivato subito dopo la fine della partita Barcellona Napoli, ndr). Adesso ci sarà il ricorso del Napoli alla Fifa o ad un Tribunale sportivo? E’ un dilemma che dovrà sciogliere il presidente. La cosa certa è che De Laurentiis non s’arrende”.