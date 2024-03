Tripletta choc Bremer: 60 milioni e addio Juve

Il calciomercato della Juventus è sempre un argomento di grande interesse per la tifoseria bianconera anche in questo periodo dell’anno.

Da qui e fino alla fine del campionato la formazione allenata da Massimiliano Allegri avrà il compito di raccogliere più punti possibili per tagliare il traguardo prefissato. Dopo gli ultimi passi falsi commessi è necessario tornare alla vittoria.

Troppo importante per la Juventus partecipare alla prossima edizione della Champions League. Un torneo che rappresenta l’ambizione massima per i calciatori, ma allo stesso tempo diventa fondamentale per tutti i club a causa degli introiti che garantisce. Soldi che alla società bianconera servono come il pane in considerazione del fatto che la squadra andrà rinnovata in tutte le parti. Tanto lavoro da compiere dunque per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli in questo periodo, con le prime trattative che vengono abbozzate.

Juventus, per Bremer pronte offerte di 60 milioni di euro

I prossimi mesi saranno bollenti in casa Juventus, al di là di qualsiasi risultato sportivo che sarà conquistato. Perché ci sarà da mettere mano alla rosa, con l’arrivo di diversi nuovi giocatori. Ma attenzione massima anche riguardo alle cessioni, alcune delle quali potrebbero essere dolorose.

💣❗🇧🇷 #ForzaJuve ⚫⚪ #Juve❗

3 Clubs from the premier league are interested in Juventus' Brazilian defender Gleison Bremer, 26, and could make an offer of about 60 million euros in the summer transfer window. pic.twitter.com/kBVwwbZXQV — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 14, 2024

Come ha spiegato l’esperto di mercato Ekrem Konur su Twitter la Juventus potrebbe ricevere delle proposte molto interessanti per Bremer. Il brasiliano è una colonna della difesa, vero, ma chiunque vacillerebbe di fronte ad offerte vicine ai 60 milioni di euro. Il calciatore potrebbe essere sacrificato per recuperare un tesoretto molto importante. Su Bremer c’è l’interesse di tre squadre di Premier League. Certo è che comunque non sarebbe facile sostituire un calciatore del genere.