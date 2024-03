Calciomercato Juventus: lo riportano in Italia, blitz di Giuntoli

Ultimissime sul mercato della Juventus. Ci sono delle novità sul ritorno in Italia del giovane talento, ecco la strategia di Giuntoli.

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano…”, così cantava Venditti nella sua celebre canzone. Questo verso può sintetizzare le mosse di mercato della Juventus che è già a lavoro per la prossima stagione. Nella lista di Giuntoli ci sono anche alcuni calciatori che, in passato, sono stati protagonisti in Serie A.

Già protagonista in Serie A, attualmente il calciatore milita in Premier League. La Juve, insieme ad altre società, sta pensando a lui per la prossima stagione. Il club bianconero è pronto a riportarlo in Italia per metterlo al centro del nuovo progetto tecnico, che prenderà il via la prossima stagione.

Calciomercato Juventus: Giuntoli torna su un vecchio obiettivo

Importanti novità sul futuro di Nicolò Zaniolo che, nel prossimo calciomercato estivo 2024, ha la possibilità di tornare a vestire la maglia di un club italiano: ecco tutti i dettagli relativi all’interesse della Juventus.

Il giornalista turco Ekrem Konur, attraverso il suo profilo social X, ha svelato un retroscena di mercato che riguarda anche la Juventus. I bianconeri, infatti, sono fortemente interessati a Nicolò Zaniolo. La situazione del calciatore è abbastanza ingarbugliata. Ancora di proprietà del Galatasaray, è in prestito all’Aston Villa che a fine stagione avrà la possibilità di riscattarlo per poi rivederlo ai club di Serie A.

E’ vivo, infatti, l’interesse da parte di Milan, Napoli, Lazio e Juventus che seguono con attenzione l’evolversi della situazione di Nicolò Zaniolo che non si sta trovando bene in Premier League. Il 24enne, che ha messo a segno un solo gol in 17 presenze nel campionato inglese, è finito ai margini della rosa con i tifosi che hanno fortemente criticato questa operazione di calciomercato. Ci si aspettava di più dal giocatore che non è si è ambientato del tutto nel club londinese. Ecco perché è sempre più complicato pensare ad un riscatto anche se l’Aston Villa non ha ancora sciolto le riserve. La cosa certa è che a prescindere da ciò che accadrà, l’entourage lavorerà nel prossimo mercato estivo per riportare in Serie A Zaniolo.

Il calciatore può rappresentare una vera e propria occasione per tantissime società italiane, alla ricerca di un jolly offensiva. Alla lista delle pretendenti per Nicolò Zaniolo c’è anche la Juventus che è uno dei club che, già in passato, ha provato a prendere il calciatore senza mai riuscirci. L’operazione, a distanza di tempo, può andare in porto a cifre anche più contenute rispetto al passato. Ecco perché il direttore sportivo dei bianconeri terrà sott’occhio questa opzione che resta viva per l’attacco della Juventus.