Juventus, UFFICIALE: ritorno dopo dieci mesi

Juventus, le tappe di avvicinamento erano state piuttosto evidenti: il ritorno è realtà, adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità.

Mancano poche ore ormai al fischio d’inizio di Juventus-Genoa. Passaggio cruciale della prossima giornata di campionato, il confronto tra i bianconeri e i liguri rappresenterà un autentico banco di prova per la compagine di Max Allegri.

Chiamata a gettarsi alle spalle il periodo no, Vlahovic e compagni vogliono rispondere immediatamente al sorpasso del Milan e tenere a debita distanza il Bologna. Per farlo, però, i bianconeri non possono permettersi cali di tensione al cospetto di un Genoa che ha dimostrato di poter mettere in grande difficoltà la compagine di Allegri. Nella conferenza stampa della vigilia Allegri ha rimarcato l’importanza della gara, sottolineando la necessità del “mini ritiro” per chiamare a raccolta i suoi in un momento estremamente delicato della stagione. In termini di uomini, però, l’allenatore della Juventus ha lanciato diverse chiavi di lettura, confermando il ritorno tra i convocati di De Sciglio e l’assenza di Milik. Di seguito l’elenco completo dei convocati della Juventus in vista della sfida con il Genoa:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalò

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Kostic, Mckennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Nonge

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Yildiz, Iling Junior, Kean.