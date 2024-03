L’Inter paga la clausola: game over Juventus

By

L’Inter paga la clausola: i nerazzurri pronti ad affondare sull’elemento che anche la Juventus ha messo nel mirino. Ecco la situazione

A quanto pare l’Inter ha un sogno – assai simile a uno dei bianconeri – che però potrebbe rimanere tale. Ma qualora l’operazione di mercato per motivi economici non dovesse andare in porto, allora Marotta sarebbe pronto anche a mettere di nuovo, secondo le informazioni che sono state riportate da SportMediaset, di nuovo il bastone tra le ruote alla Juventus.

Insomma, gli obiettivi bianconeri coincidono con quelli della squadra nerazzurra: sì, perché se il sogno si chiama Zirkzee – che come detto è lo stesso della Juventus – l’altro elemento che sarebbe entrato nel mirino dei nerazzurri, qualora il Bologna sparasse alle stelle, sarebbe il centravanti dello Stoccarda Guirassy. Anche perché in questo caso il prezzo è fissato.

Anche l’Inter su Guirassy

Per prendere l’attaccante servono 17 milioni di euro, lo sappiamo. Questo il valore della clausola rescissoria che esiste sul giocatore e che attira e anche molto le big europee e non solo. Su di lui si sarebbe mossa la Juventus, insieme a Roma e Milan. Ma adesso c’è pure l’interesse dell’Inter e questo ovviamente è un pericolo e un problema. Anche se i nerazzurri hanno preso già Taremi a parametro zero dal Porto.

Insomma, tutti su Guirassy, che a quanto pare lascerà la Germania al termine di questa stagione. Anzi, togliamo il quanto pare, di dubbi ormai non ce ne dovrebbero essere sulla questione. Il centravanti, che sta disputando una grande annata, sarà uno dei protagonisti della prossima finestra di mercato.