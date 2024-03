Juventus, Huijsen ha detto basta: la firma che cambia il mercato

Anche di domenica si continua a parlare di voti di calciomercato che riguardano la Juventus e le sue mosse future.

Quest’oggi la formazione allenata da Massimiliano Allegri è attesa da una partita molto importante contro il Genoa. Dopo le ultime battute a vuoto del periodo ci si attende una lezione d’orgoglio da parte della squadra bianconera, che deve assolutamente reagire dopo aver perso il secondo posto in classifica.

Del resto ci sono ancora dei punti da conquistare per tagliare il traguardo stagionale, che è quello di ottenere il pass per la prossima edizione della Champions League. Obiettivo fondamentale perché garantisce alla Juventus non soltanto un palcoscenico europeo sul quale mettersi in mostra, ma anche delle risorse economiche che sono importantissime per le casse del club. Con i soldi che arriveranno i bianconeri potranno finanziare quegli acquisti necessari per far sì che la squadra possa lottare nel prossimo anno per degli obiettivi sempre più importanti.

Juventus, Huijsen lascia il suo agente

Nel frattempo il club deve anche pensare a quei giocatori che sono di proprietà della Juventus ma che attualmente si trovano sparsi in giro per l’Italia o per il mondo ad accumulare esperienza. Alcuni stanno dimostrando di meritare la maglia bianconera in futuro, come ad esempio Huijsen, oggi in prestito alla Roma.

Dean #Huijsen has decided to change agent and to terminate the professional relationship with the agent Alejandro Santisteban. His father Don will take care of his professional interests. The most important european agencies have already approached the young player. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 16, 2024

Il giovane è destinato a tornare alla base in estate, la Juventus crede molto in lui. Nel frattempo però ha preso una importante decisione. Ha infatti interrotto il rapporto professionale con l’agente Santisteban, ora sarà il padre Don ad occuparsi dei suoi interessi nonostante diverse agenzie europee lo hanno contattato per offrire i loro servizi.