Adani demolisce Allegri: “Un giochino, ennesima mancanza di rispetto”

Adani ha attaccato Allegri dopo i fatti di ieri. “Ennesima mancanza di rispetto”. Ecco tutto l’intervento dell’opinionista della Rai

Lele Adani non ha perso tempo. Soprattutto dopo che ieri pomeriggio Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha avuto un diverbio con il giornalista Teotino nel post partita della gara contro il Genoa.

I due non se li sono mandati a dire. Con accuse da un lato e dall’altro che velocemente hanno fatto il giro del web. Insomma, una situazione assai calda che ha portato poi in serata, negli studi della Domenica Sportiva dove è ospite fisso, a commentare la cosa anche ad Adani. Che ha detto questo.

Adani attacca Allegri

“A me interessa cercare di mettermi in mezzo tra i protagonisti e la gente. Quindi un comunicatore si mette in mezzo e cerca di prendere tutto quello che loro ci danno e trasmetterlo. Il nostro ruolo è una missione, e Teotino ha fatto benissimo. Il protagonista deve capire che i giochini per screditare, offendere o mancare di rispetto, che vengono fatti fuori dai teatrini organizzati è fatto dall’amico che non non approfondisce nel rispetto della gente. E quando c’è questo sorridi”.

“Quando c’è la domanda che ti chiede il perché di tutto questo – ha continuato Adani – ci si arrabbia, togliendo alla gente quel ritorno al sacrificio. Tutti devono fare la loro parte altrimenti questi sono gli episodi che succederanno sempre. L’amico ti agevola la conversazione. Chi ti chiede perché o dove deve migliorare non ha risposta. Dov’è la risposta? La risposta è stata una mancanza di rispetto, concludo, l’ennesima“.