Juventus, accordo UFFICIALE: trenta milioni e storia “riscritta”

La Juventus sancisce un nuovo accordo: primo club italiano a intraprendere questo tipo di partnership

Nella giornata di oggi è arrivata una notizia importante per la Juventus, legata ad un accordo commerciale che potrà aumentare il valore del brand Juve.

Nasce una nuova partnership tra la Juventus Women e TikTok per promuovere il calcio femminile in Italia e non solo. Juventus Women arriva, dunque, su TikTok con un profilo dedicato esclusivamente alla squadra femminile. La società bianconera ha comunicato la nuova collaborazione sul propio sito ufficiale. La fanbase globale bianconera e anche l’intera community di TikTok potranno accedere a contenuti esclusivi e vivere, insieme alla squadra esperienze uniche. Ad arricchire i contenuti del profilo ci sarà il costante coinvolgimento da parte del team di creator nativi della piattaforma, che potranno condividere con la community dei momenti inediti del dietro le quinte. Non solo, lo speciale TikTok Corner nel cuore del centro di allenamento di Vinovo farà da cornice al racconto sul social, promuovendo il movimento del calcio femminile.

Juventus Women e TikTok: nuova partnership, primo club italiano

Inoltre, questa partnership tra la Vecchia Signora e la piattaforma di intrattenimento, vedrà TikTok diventare il nuovo sleeve partner delle Juventus Women.

A partire dalla partita del 30 marzo contro la Fiorentina, i tifosi vedranno sulle maglie delle Juventus Women la CTA ‘Follow us on TikTok’, un invito, da parte della squadra, a seguire sulla piattaforma le avventure e il dietro le quinte della sua squadra femminile. Con questa partnership e più di 30 milioni di followers, la Juventus conferma la volontà di rafforzare ulteriormente la sua posizione come il brand italiano più seguito su TikTok. Ma anche la sua stabile presenza nella classifica dei primi 10 brand globali. E’ il primo club italiano a intraprendere questa partnership; un’iniziativa che aumenterà notevolmente l’awareness del club e potrà portare nuovi introiti alla società.