Napoli-Juventus, sfida infinita: colpaccio in salsa greca

Giuntoli-De Laurentiis, giocano in difesa. C’è sempre qualcosa che li attrae, che li fa avvicinare. Per poi far iniziare la contesa. Fino alla fine.

Il Mondiale per Club FIFA 2025 è soltanto l’ultimo ‘casus belli’ del perenne contendere che ormai contraddistingue il non-rapporto tra Juventus e Napoli.

La sconfitta in Catalogna, ad opera del Barcellona, per il Napoli non ha significato soltanto l’addio alla Champions League, ma ha spento, definitivamente, anche la speranza dei partenopei di partecipare al Mondiale per Club, che si disputerà nel 2025 negli Stati Uniti.

Aurelio De Laurentis, però, non intende darsi per vinto. Sembra, infatti, intenzionato a presentare un reclamo alla FIFA perché, a suo dire, l’altro posto a disposizione dell’Italia per il Mondiale, dopo quello già assegnato all’Inter, spetta al Napoli e non alla Juventus.

Vedremo gli eventuali sviluppi. Nel frattempo la sfida infinita tra bianconeri ed azzurri, rischia di riaccendersi anche sul fronte mercato. Nuovamente il direttore tecnico della Juventus, nonché ex direttore sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, potrebbe ritrovarsi di fronte il suo ex presidente, Aurelio De Laurentis. Per quale obiettivo di mercato?

Giuntoli-De Laurentiis giocano in difesa

Juventus e Napoli, Giuntoli e De Laurentis. Il nome che potrebbe scatenare un nuovo incontro ravvicinato tra le parti ce lo fornisce Daniele Trecca di calciomercato.it.

“Juventus e Napoli mettono nel mirino Koulierakis, seguito in passato anche dal Milan“. Konstantinos Koulierakis, classe 2003, è difensore del PAOK e della nazionale greca. Profilo giovane, è ritenuto da entrambe le società già pronto per il campionato italiano.

D’altronde l’esperienza già maturata nella nazionale ellenica è di per sé bastevole per la nostra Serie A. Al momento Juventus e Napoli vigilano, in attesa di verificare se esistano, o meno, le condizioni per affondare il colpo.

Il giovane difensore greco, Konstantinos Koulierakis arriva, cronologicamente, dopo l’addio di Cristiano Giuntoli al Napoli, e dopo l’addio, contestatissimo, del Napoli al Mondiale per Club. Koulierakis come altra possibile ‘benzina’ sul non-rapporto tra Juventus e Napoli.