Conte-Juventus, il ritorno è servito: “Valutazioni interne”

Conte-Juventus, il club bianconero sta valutando seriamente la possibilità di un ritorno del tecnico pugliese a Torino. Ecco la situazione

La Juventus starebbe seriamente valutando l’ipotesi di riportare Antonio Conte in panchina per il prossimo anno. Ma non solo, sulla scrivania di Giuntoli rimane anche il dossier di Thiago Motta, un tecnico che sembra essere molto apprezzato dalle parti della Continassa che ha offerte pure dalla Spagna.

Insomma, il futuro di Allegri rimane assai in bilico e il club piemontese sta cercando in qualche modo di tutelarsi per trovare un erede importante che possa aiutare la squadra a tornare a vincere. Con Conte si è aperto il ciclo vincente che nessun altro club in Italia è riuscito a fare nel corso di questi anni e adesso il pugliese è fermo, in attesa della chiamata giusta che potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Conte-Juventus, Giuntoli valuta

E secondo le informazioni che sono state riportate da Rudy Galetti la Juventus sta facendo delle “valutazioni interne” per capire tutti gli aspetti di un possibile ritorno di Conte in bianconero. Ricordiamo tutti come l’allenatore sbatté la porta a preparazione iniziata e andando via. E forse qualche scoria è rimasta anche se non c’è Agnelli ed è passato comunque tantissimo tempo.

Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi che saranno decisamente importanti per la Juventus e per Allegri. Che potrebbe anche rimanere qualora riuscisse a centrare la qualificazione alla Champions League e magari vincere anche la Coppa Italia. Ma si vedrà, forse potrebbe anche non bastare.