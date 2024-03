La Juventus cede Chiesa a fine campionato: la cifra è da non credere

La Juventus cede Chiesa a fine campionato, il club bianconero potrebbe aver perso la pazienza: ultimatum pronto.

Il momento difficile che sta attraversando la Juventus ha intristito anche quei giocatori che nella prima parte della stagione erano stati grandi protagonisti. Uno di questi è Federico Chiesa, che sembra essersi smarrito da un po’ di tempo a questa parte.

Oltre al gol che lo scorso 3 marzo aveva improvvisamente riaperto la sfida con il Napoli (poi persa 2-1) l’ex viola non ha combinato granché, raggiungendo a stento la sufficienza – non per tutti – nei match con Atalanta e Genoa. Da uno come lui è lecito aspettarsi di più: sì, perché quando è in giornata ha dimostrato di poter fare la differenza e mettere a soqquadro le difesa avversarie. I suoi strappi mancano terribilmente ad una Juventus che contro i rossoblù di Alberto Gilardino, domenica scorsa, è rimasta a secco di gol per la prima volta dopo quattro giornate. C’è chi continua a sostenere che Chiesa sia penalizzato dal gioco troppo rinunciatario di Massimiliano Allegri. A tal proposito, sarà interessante vederlo all’opera con la nazionale di Luciano Spalletti, che tra qualche ora sarà impegnata nell’amichevole con il Venezuela.

La Juventus cede Chiesa a fine campionato, Momblano: “Sul mercato a 50 milioni”

Di Chiesa inevitabilmente si continua a parlare anche in ottica mercato. Il rinnovo, infatti, tarda ad arrivare. L’accordo tra le due parti è ancora molto lontano.

Il classe 1997 ha un contratto con la Juve fino al 2025 ma se il club non riuscirà a trovare una soluzione entro l’estate non è detto che non possa valutare l’ipotesi cessione. Chiesa, infatti, ha diversi estimatori soprattutto all’estero, con il Liverpool sempre molto attento a come si evolvono le cose a Torino. Della vicenda ha parlato oggi pomeriggio anche Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus. “Mi è stato detto da una fonte molto affidabile – ha svelato il giornalista – che se Chiesa va sul mercato, diciamo se arriviamo a maggio e i discorsi sul rinnovo fossero fermi, la Juve lo metterebbe sul mercato a 50 milioni trattabili”.