Bremer-Juve, titoli di coda e nuovo club: “Discussioni interne”

Bremer-Juve, il club avrebbe già pianificato l’assalto al forte difensore brasiliano ma ci sarebbero dei problemi.

La svolta vera e propria c’è stata lo scorso dicembre. Con una nota ufficiale lo storico club inglese annunciò che il presidente di INEOS, Jim Ratcliffe, aveva acquistato il 25% delle quote, garantendosi il pieno controllo delle attività sportive.

Stiamo parlando, ovviamente, del Manchester United, che è dunque passato di mano dopo il lungo e duraturo “regno” della famiglia Glazer, sempre contestatissima dai tifosi dei Red Devils. Il nuovo proprietario ha giù spiegato che ha in mente grandi cose per far tornare grande uno dei club più vincenti d’Inghilterra, che da qualche anno colleziona flop su flop. Lo United che vinceva con continuità in patria e dettava anche legge in Europa è soltanto un lontano ricordo. Il “sorpasso” dei rivali del Manchester City si è ormai concretizzato e negli ultimi sei anni l’unico titolo vinto è stata la League Cup, la Coppa di Lega inglese, che gli uomini di Erik ten Hag hanno sollevato nella passata stagione battendo in finale il Newcastle. Ma per una società gloriosa come quella del Manchester United è troppo poco.

Dal prossimo anno, però, l’andazzo dovrebbe cambiare. Il Manchester United continuerà a fare la voce grossa sul mercato – sono previsti importanti investimenti – ma ci sarà una sorta di “rivoluzione” per quanto riguarda la gestione sportiva.

🚨 Juventus centre-back Gleison Bremer is a player that has been discussed internally by the old regime at Manchester United. The club are more likely to look for a centre-back under the age of 26/25. #MUFC [@JacobsBen, mufcMPB YouTube] pic.twitter.com/GDqaCaktGF

— mufcmpb (@mufcMPB) March 22, 2024