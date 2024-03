Vlahovic e l’addio alla Juventus: ecco l’offerta irrinunciabile

Calciomercato Juventus, si aprono degli scenari impensabili per il futuro di Vlahovic. Ecco quello che potrebbe succedere alla fine della stagione

Non è ancora deciso il futuro di Dusan Vlahovic. Tutti vorrebbero e tutti sperano che l’attaccante serbo classe 2000 che la Juventus ha preso dalla Fiorentina fosse anche per il prossimo anno il centravanti titolare dei bianconeri. Ma secondo le informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb le cose, da qui alla fine della stagione, potrebbero cambiare.

Cominciano ad esserci dei dubbi. E a quanto pare il giocatore, insieme al suo entourage, si sta guardando intorno, cercando di capire se ci sono delle possibilità allettanti per cambiare squadra. Non che a Torino non si trovi bene, però c’è qualcosa che a quanto pare non sta filando per il verso giusto. Un piccolo segnale che la Juventus deve tenere in considerazione. E, purtroppo, un’altra cosa da tenere sicuramente in considerazione è l’ingaggio del giocatore, forse alto per le casse della Vecchia Signora. Ma andiamo a vedere lo scenario.

Calciomercato Juventus, la situazione Vlahovic

Il prossimo anno lo stipendio del serbo passerà dagli 8 milioni di euro attuali ai 12 milioni. L’accordo siglato nel momento del suo ingaggio è chiaro e quindi quattro milioni di euro in più all’anno potrebbero pesare in maniera importante nel bilancio bianconero. L’obiettivo di Giuntoli, dichiarato a più riprese, è principalmente mettere i conti della società a posto. E quindi anche Vlahovic potrebbe salutare alla fine dell’anno davanti a un’offerta che il club pensi sia allettante.

E a quanto ammonterebbe questa offerta? Sempre secondo la fonte citata prima i bianconeri si potrebbero accontentare di 70-75milioni di euro per il cartellino del giocatore. Più o meno la cifra sborsata per strapparlo alla Fiorentina. Sappiamo benissimo come i club inglesi non avrebbero problemi a mettere sul piatto questa somma. Quindi, di conseguenza, la situazione Vlahovic è sicuramente da monitorare.