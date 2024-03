Bordate ad Allegri in diretta, l’avvocato tuona: “Decisione di chiudere”

Quale futuro per l’allenatore della Juventus Allegri? Nove critiche al tecnico, ecco l’annuncio dell’avvocato.

Al centro dell’attenzione mediatica, Allegri non sta passando un buon periodo alla Juventus. I risultati non stanno dando ragione al tecnico che è finito nel mirino dell’ambiente bianconero. Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro del tecnico: arrivano le parole da parte dell’avvocato, che ha preso posizione dopo le ultime uscite a vuoto del mister.

Momento di pausa per Allegri e quei pochi giocatori che sono rimasti a Torino, non convocati dalle rispettive Nazionali. La prossima settimana si entra già nel vivo con la squadra che sarà protagonista di un vero tour de force, fra campionato e Coppa Italia.

Allegri, nuove critiche per l’allenatore: annuncio dell’avvocato

Le prossime gare saranno importantissime per la Juventus che da febbraio a marzo ha perso terreno in campionato, visto che attualmente è al terzo posto in classifica. In gioco, in questo finale di stagione, c’è il futuro del club bianconeri: non sono ammessi altri passi falsi, la mancata qualificazione alla Super Champions League è un danno troppo enorme da poter quantificare. Intanto, arrivano nuove critiche per Massimiliano Allegri che è sempre più in discussione alla Juventus.

L’ avvocato Antonio De Rensis, ospite di Sportitaliamercato, s’è soffermato sulla posizione dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. In particolar modo, il legale, ha commentato le recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri, poi Juve Genoa, motivando in questo modo la poca serenità del tecnico all’interno dell’ambiente bianconero.

“Io credo che il ciclo di Allegri debba finire, anche perché non è giusto che questo allenatore, che comunque ha vinto tanto, si esponga a figure come quella che ha fatto qualche giorno fa. Se ad ognuno di noi qualcuno ci dicesse che non dobbiamo capire ma fare solo domande, risponderemo con delle pernacchie ogni cinque minuti. E’ grave dire ad una persona ‘Voi non dovete capire, dovete fare le domande’. Vuol dire che c’è una situazione particolare per Allegri che ormai è arrivata alla fine”.

Poi ha proseguito: “Allegri deve prendere lui la decisione di chiudere e aprire un nuovo ciclo, andare in vacanza o fare quello che vuole. Credo che la prossima panchina della Juventus possa avere qualche sapore, odore, emiliano…”, chiaro riferimento al possibile approdo in bianconero di Thiago Motta.