Juventus a sorpresa: niente Koopmeiners, il nuovo colpo parla francese

Sarà un fine settimana diverso per i tifosi della Juventus visto che la loro squadra del cuore non giocherà alcuna partita.

Il campionato di serie A è ormai entrato nelle fasi cruciali, ma in questo weekend ci si fermerà per dare spazio alle nazionali. Che nei giorni scorsi hanno già disputato alcune partite e altre le disputeranno nei prossimi. Tanti giocatori della rosa di Allegri si trovano in giro per il mondo per onorare gli impegni con le rispettive nazionali.

Nel frattempo in questi giorni si sta iniziando a parlare seriamente di calciomercato e delle mosse che la Juventus dovrà fare nella prossima estate per allestire una rosa ancora più competitiva. In grado di poter lottare per la conquista del tricolore e magari anche di fare un cammino importante in Europa. Considerando che la qualificazione alla prossima edizione della Champions League ormai pare essere in tasca per gli uomini di Allegri, che tuttavia devono ricominciare a macinare punti.

Juventus, il primo nome per il centrocampo è Thuram del Nizza

Alla fine della stagione si tireranno poi le somme, con il club che dovrà decidere quali saranno le priorità da inseguire in chiave calciomercato. La Juventus ha la necessità di rinforzare tutti i reparti, ma è soprattutto il centrocampo che ha bisogno di nomi nuovi.

🚨 A centrocampo la #Juventus continua a seguire Khephren #Thuram come obbiettivo principale: il 🇫🇷 dispone di entrambe le caratteristiche ricercate da Cristiano #Giuntoli (fisico e qualità). La prima alternativa è Teun #Koopmeiners, seguito attentamente anche dal #Liverpool. pic.twitter.com/ciP17KlXC4 — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) March 23, 2024

L’insider Enganche su “X” ha rivelato come la priorità del club non è Koopmeiners, nome che comunque interessa i bianconeri, ma il figlio d’arte Khephren Thuram. Classe 2001, è un centrocampista che incarna al meglio le caratteristiche del profilo ricercato da Giuntoli. Una trattativa dunque che potrebbe decollare nella prossima estate.