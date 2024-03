Koopmeiners tra Atalanta e Juventus: prima svolta, offerta accettata

Calciomercato Juventus, l’obiettivo dei bianconeri come sappiamo porta il nome di Koopmeiners dell’Atalanta. E c’è il primo sì: accordo trovato

Teun Koopmeiners ieri sera con la maglia della nazionale olandese nell’amichevole contro la Scozia vinta quattro a zero non ha segnato. Ma a conferma del fatto che lui c’è sempre lì, quando arriva il pallone buono, c’è un gol divorato al minuto 93 che non ha fatto la differenza ovviamente ma che poteva essere sfruttato in maniera diversa.

Anche con l’Olanda dimostra di essere un centrocampista totale, insomma. Un elemento che la Juve vuole prendere a tutti i costi. E secondo il Corriere dello Sport un accordo è stato trovato. No, purtroppo ancora non parliamo di quello con l’Atalanta. Per quello serve del tempo. Ma con il giocatore sì, ci sarebbe già stata l’intesa.

Calciomercato Juventus, accordo trovato con Koopmeiners

Allora, parliamo prima delle cose bene: la Juve con Koopmeiners avrebbe trovato un accordo sulla base di 4,5milioni di euro all’anno come ingaggio. Ottenendo una via libera da parte del giocatore olandese. Fatto il primo passo, adesso c’è da trovare la quadra con la squadra bergamasca, e questo non è assolutamente facile.

Sì, perché i nerazzurri chiedono 60milioni di euro. Una cifra enorme che come vi abbiamo spiegato ieri Giuntoli vorrebbe abbassare inserendo nell’operazione almeno un cartellino. E quello maggiormente indiziato ad oggi potrebbe essere quello di Huijsen, difensore spagnolo adesso in prestito alla Roma che alla fine della stagione tornerà alla Continassa. Un primo passo comunque è stato fatto.